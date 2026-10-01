Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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01.10.2026 17:58:18
Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende
Der LUS-DAX gab sich am Abend schwächer.
Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0.75 Prozent tiefer bei 24’928.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’230.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’827.00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’833.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’999.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 24’225.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.47 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Punkten.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2.79 Prozent auf 145.70 EUR), HOCHTIEF (+ 2.27 Prozent auf 396.20 EUR), Scout24 (+ 0.90 Prozent auf 67.60 EUR), SAP SE (+ 0.58 Prozent auf 186.74 EUR) und Continental (+ 0.42 Prozent auf 67.40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-5.32 Prozent auf 45.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.46 Prozent auf 68.02 EUR), Merck (-2.64 Prozent auf 134.45 EUR), Deutsche Bank (-2.62 Prozent auf 31.03 EUR) und Airbus SE (-2.56 Prozent auf 185.70 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9’197’925 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.17 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.66 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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