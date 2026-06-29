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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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29.06.2026 14:02:34

Heidelberg Materials Sector Perform

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 221 auf 217 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Anthony Codling kappte seine Prognosen für 2026 am Montag etwas aufgrund aktueller Währungsparameter und leicht gesunkener Wachstumserwartungen. Seine Ebit-Prognose liege aber noch im Rahmen der Zielspanne, betonte der Experte in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juli./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Sector Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
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