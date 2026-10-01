Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’190 0.3%  Bitcoin 71’286 1.2%  Dollar 0.8293 -0.2%  Öl 102.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
PolyPeptide-Aktie: Aktionäre entscheiden über Samsung-Übernahme
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt
OpenAI-Aktie voraus: Drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen entlassen
SGS-Aktie: Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security übernommen
Suche...

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 01.10.2026 17:58:18

DAX aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

DAX aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der DAX ging mit Verlusten aus dem Donnerstagshandel.

adidas
135.02 CHF -2.65%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0.87 Prozent leichter bei 24’980.82 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.110 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.560 Prozent auf 25’058.08 Punkte an der Kurstafel, nach 25’199.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’232.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’831.60 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1.82 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der DAX mit 25’970.11 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 25’040.28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der DAX mit 24’113.62 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.80 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2.79 Prozent auf 145.70 EUR), HOCHTIEF (+ 2.27 Prozent auf 396.20 EUR), Scout24 (+ 0.90 Prozent auf 67.60 EUR), SAP SE (+ 0.58 Prozent auf 186.74 EUR) und Continental (+ 0.42 Prozent auf 67.40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Bayer (-5.32 Prozent auf 45.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.46 Prozent auf 68.02 EUR), Merck (-2.64 Prozent auf 134.45 EUR), Deutsche Bank (-2.62 Prozent auf 31.03 EUR) und Airbus SE (-2.56 Prozent auf 185.70 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 9’197’925 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.17 erwartet. Mit 7.66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -67.08 117354478
Long 8 -28.50 154137909
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten