DAX aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0.87 Prozent leichter bei 24’980.82 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.110 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.560 Prozent auf 25’058.08 Punkte an der Kurstafel, nach 25’199.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’232.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’831.60 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1.82 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der DAX mit 25’970.11 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 25’040.28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der DAX mit 24’113.62 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.80 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2.79 Prozent auf 145.70 EUR), HOCHTIEF (+ 2.27 Prozent auf 396.20 EUR), Scout24 (+ 0.90 Prozent auf 67.60 EUR), SAP SE (+ 0.58 Prozent auf 186.74 EUR) und Continental (+ 0.42 Prozent auf 67.40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Bayer (-5.32 Prozent auf 45.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.46 Prozent auf 68.02 EUR), Merck (-2.64 Prozent auf 134.45 EUR), Deutsche Bank (-2.62 Prozent auf 31.03 EUR) und Airbus SE (-2.56 Prozent auf 185.70 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 9’197’925 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.17 erwartet. Mit 7.66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch