Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

178.40
CHF
-0.80
CHF
-0.45 %
17:30:00
SWX
25.02.2026 18:27:40

Heidelberg Materials Sector Perform

Heidelberg Materials
178.33 CHF -2.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 233 auf 221 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anthony Codling aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Resultaten des Zementkonzerns mit Verweis auf optimistische Töne bei einer Telefonkonferenz. Dies signalisiere, dass die Zielsetzungen für 2026 konservativ seien, schrieb er. Die Debatte über das Emissionshandelsystem ETS sei offenbar nur "Getöse"./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
221.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
201.20 € 		Abst. Kursziel*:
9.84%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
200.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.28%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse