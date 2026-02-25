Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 233 auf 221 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anthony Codling aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Resultaten des Zementkonzerns mit Verweis auf optimistische Töne bei einer Telefonkonferenz. Dies signalisiere, dass die Zielsetzungen für 2026 konservativ seien, schrieb er. Die Debatte über das Emissionshandelsystem ETS sei offenbar nur "Getöse"./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
221.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
201.20 €
Abst. Kursziel*:
9.84%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
200.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.28%
Analyst Name::
Anthony Codling
KGV*:
-
