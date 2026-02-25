NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 233 auf 221 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anthony Codling aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Resultaten des Zementkonzerns mit Verweis auf optimistische Töne bei einer Telefonkonferenz. Dies signalisiere, dass die Zielsetzungen für 2026 konservativ seien, schrieb er. Die Debatte über das Emissionshandelsystem ETS sei offenbar nur "Getöse"./rob/tih/edh;