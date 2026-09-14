Heidelberg Materials 141.36 CHF -3.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Baustoffkonzerns seien zuletzt global relativ robust gewesen, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Auftritt des Firmenchefs auf der JPMorgan-Branchenkonferenz. Die Preise seien gestiegen und dürften wegen der Energiekosteninflation nochmals angezogen werden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.