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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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14.09.2026
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15.09.2026 06:50:51

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Baustoffkonzerns seien zuletzt global relativ robust gewesen, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Auftritt des Firmenchefs auf der JPMorgan-Branchenkonferenz. Die Preise seien gestiegen und dürften wegen der Energiekosteninflation nochmals angezogen werden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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48.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
149.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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06:50 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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