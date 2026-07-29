Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Heidelberg Materials Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Das Management habe im Rahmen der Telefonkonferenz zuversichtlich geklungen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Absatzvolumen sei wohl an einem Wendepunkt. Er hätte sich aber detailliertere Aussagen zu den Gründen zu Zuversicht gewünscht./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
217.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
164.75 €
|
Abst. Kursziel*:
31.71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
165.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.84%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-