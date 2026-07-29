Heidelberg Materials 152.93 CHF -2.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Das Management habe im Rahmen der Telefonkonferenz zuversichtlich geklungen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Absatzvolumen sei wohl an einem Wendepunkt. Er hätte sich aber detailliertere Aussagen zu den Gründen zu Zuversicht gewünscht./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.