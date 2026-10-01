LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Um 15:55 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.17 Prozent auf 25’073.00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24’827.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’230.00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’833.00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’999.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’225.00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.06 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 3.39 Prozent auf 146.55 EUR), SAP SE (+ 1.79 Prozent auf 188.98 EUR), Scout24 (+ 1.49 Prozent auf 68.00 EUR), HOCHTIEF (+ 1.45 Prozent auf 393.00 EUR) und Daimler Truck (+ 0.41 Prozent auf 42.00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-3.15 Prozent auf 46.44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.19 Prozent auf 68.92 EUR), Deutsche Bank (-1.93 Prozent auf 31.25 EUR), Airbus SE (-1.89 Prozent auf 186.98 EUR) und RWE (-1.65 Prozent auf 58.32 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’635’076 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.17 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.66 Prozent.

Redaktion finanzen.ch