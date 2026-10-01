Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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01.10.2026 15:58:17
Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge
Der DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste.
Um 15:40 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent schwächer bei 25’103.52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.110 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.560 Prozent auf 25’058.08 Punkte an der Kurstafel, nach 25’199.19 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 24’831.60 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’232.18 Zähler.
DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1.34 Prozent nach unten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 25’970.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der DAX bei 25’040.28 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 24’113.62 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2.30 Prozent zu. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 3.39 Prozent auf 146.55 EUR), SAP SE (+ 1.79 Prozent auf 188.98 EUR), Scout24 (+ 1.49 Prozent auf 68.00 EUR), HOCHTIEF (+ 1.45 Prozent auf 393.00 EUR) und Daimler Truck (+ 0.41 Prozent auf 42.00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Bayer (-3.15 Prozent auf 46.44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.19 Prozent auf 68.92 EUR), Deutsche Bank (-1.93 Prozent auf 31.25 EUR), Airbus SE (-1.89 Prozent auf 186.98 EUR) und RWE (-1.65 Prozent auf 58.32 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3’635’076 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 214.959 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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