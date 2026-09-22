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22.09.2026 09:54:31

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
286.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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98.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
144.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
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