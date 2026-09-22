Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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22.09.2026 09:54:31
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
135.88 CHF 0.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
286.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
144.05 €
|
Abst. Kursziel*:
98.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
144.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97.72%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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