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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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18.09.2026 09:36:42

EssilorLuxottica Market-Perform

EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Market-Perform" belassen. EssilorLuxottica sei das Kronjuwel der Beteiligungsgesellschaft Delfin, dem Investmentvehikel des Konzerngründers Leonardo del Vechio, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Seit del Vechios Tod 2022 herrsche bei acht Erben Stillstand. Bis 2026 sei dies kaum von Bedeutung gewesen, da Francesco Milleri gleichzeitig Delfin wie auch Essilor geführt habe. Inzwischen habe sich der Konflikt bei Delfin aber aufgeheizt und lenke nun auch Essilor vom Wesentlichen ab. Dabei befänden sich die Franzosen unter Milleri ohnehin in einer Neufindungsphase, und die langfristige Marktposition sei kaum absehbar. Insgesamt geht Solca aber nicht davon aus, dass Milleris Führung infrage steht./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
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