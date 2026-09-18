Elmos Semiconductor 134.33 CHF 0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Höhere Kapazitäten in Dortmund seien eindeutig positive Nachrichten, schrieb Malte Schaumann am Freitag./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.