Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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18.09.2026 09:43:47
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
134.33 CHF 0.78%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Höhere Kapazitäten in Dortmund seien eindeutig positive Nachrichten, schrieb Malte Schaumann am Freitag./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.60 €
|
Abst. Kursziel*:
48.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.68%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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