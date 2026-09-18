|Mit Genentech
|
18.09.2026 11:06:00
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA
Der Pharmakonzern Roche hat in Bosten die Eröffnung seines neuen Roche Genentech Innovation Center bekannt gegeben.
Roche und Genentech bauten damit ihre Präsenz im Grossraum Boston aus, heisst es in einer Mitteilung von Roche vom Donnerstagabend. In dem neuen Standort sollen laut den Angaben Wissenschaftler aus den Bereichen Grundlagenforschung, klinische Entwicklung, künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft zusammengebracht werden. Dabei wolle man ein Forschungsumfeld schaffen, das von der frühen Forschungsphase bis zur späten klinischen Entwicklung reiche.
Roche und Genentech haben laut der Mitteilung einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren für das 95'000 Quadratmeter grosse Zentrum abgeschlossen. Dieses biete Kapazitäten für bis zu 500 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung, klinische Entwicklung, Datenwissenschaft und anderen Bereichen, heisst es.
Das Innovation Center sei Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms von Roche und Genentech in die Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion in den USA. Insgesamt wollen die Unternehmen dabei 50 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion investieren. Neben Boston gehören dazu unter anderem neue oder ausgebaute Produktionsstandorte in Holly Springs im Bundesstaat North Carolina und Hillsboro in Oregon.
An der SIX zeigt sich die Roche-Aktie am Freitag mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 362,30 CHF gefestigt.
tp/
Boston (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.