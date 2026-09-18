DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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18.09.2026 09:40:11
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe auch im dritten Quartal weiter stark, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Die Margenaussichten besserten sich weiter./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.28 €
|
Abst. Kursziel*:
4.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.57%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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