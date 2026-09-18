DHL Group 53.41 CHF 0.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe auch im dritten Quartal weiter stark, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Die Margenaussichten besserten sich weiter./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.