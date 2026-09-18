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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

53.38
CHF
1.42
CHF
2.73 %
10:20:22
SWX
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18.09.2026 09:48:02

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

DHL Group
53.36 CHF 0.15%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe stark, dies sei allerdings bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Freitag./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
56.32 € 		Abst. Kursziel*:
-11.22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.35%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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