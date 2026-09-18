DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
53.38CHF
1.42CHF
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10:20:22
SWX
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18.09.2026 09:48:02
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe stark, dies sei allerdings bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Freitag./rob/ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.35%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag tiefer (finanzen.ch)
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17.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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17.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Montagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|53.14
|2.27%
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|09:48
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Nestlé Neutral
|09:44
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Kontron Buy
|09:43
|
Warburg Research
Elmos Semiconductor Buy
|09:40
|
Jefferies & Company Inc.
DHL Group Hold
|09:36
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|09:24
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Deutsche Bank AG
BAT Buy