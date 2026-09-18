Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
19.60CHF
0.29CHF
1.50 %
10:21:14
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.09.2026 09:44:52
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsetzung der Ziele des Technologieunternehmens bleibe entscheidend für die Neubewertung, schrieb Malte Schaumann am Freitag anlässlich bestätigter Ziele bis 2030./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.64 €
|
Abst. Kursziel*:
38.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.15%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Kontron
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
15.09.26
|TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Kontron
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|19.60
|1.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:44
|
Warburg Research
Kontron Buy
|09:43
|
Warburg Research
Elmos Semiconductor Buy
|09:40
|
Jefferies & Company Inc.
DHL Group Hold
|09:36
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|09:24
|
Deutsche Bank AG
BAT Buy
|09:20
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|09:18
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold