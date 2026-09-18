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Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

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18.09.2026 09:44:52

Kontron Buy

Kontron
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsetzung der Ziele des Technologieunternehmens bleibe entscheidend für die Neubewertung, schrieb Malte Schaumann am Freitag anlässlich bestätigter Ziele bis 2030./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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