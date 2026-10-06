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SMI-Performance im Blick 06.10.2026 09:28:41

Börse Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels im Plus

Börse Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der SMI bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

ABB
81.52 CHF -0.10%
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Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.92 Prozent fester bei 13’829.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.565 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.572 Prozent auf 13’781.93 Punkte an der Kurstafel, nach 13’703.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’779.66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’830.54 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SMI einen Stand von 14’395.94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’302.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’551.36 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4.40 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 2.30 Prozent auf 588.00 CHF), Sika (+ 1.89 Prozent auf 178.30 CHF), Roche (+ 1.52 Prozent auf 354.20 CHF), Novartis (+ 1.48 Prozent auf 118.20 CHF) und Givaudan (+ 1.36 Prozent auf 3’427.00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-0.57 Prozent auf 84.02 CHF), Alcon (-0.04 Prozent auf 53.06 CHF), Nestlé (+ 0.30 Prozent auf 74.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.37 Prozent auf 82.00 CHF) und Holcim (+ 0.40 Prozent auf 65.20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 160’426 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294.670 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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