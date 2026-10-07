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Devisen im Blick 07.10.2026 07:42:36

Warum der Dollar zu Franken und Euro klettert

Warum der Dollar zu Franken und Euro klettert

Der US-Dollar hat in der Nacht auf Mittwoch wieder etwas zugelegt.

So ist das Währungspaar EUR/USD auf 1,1230 abgesunken, nach 1,1262 am Vorabend. Und auch zum Franken hat sich der Dollar nach einem vorübergehenden Absinken unter die Marke von 0,83 von Ende der Vorwoche mittlerweile wieder deutlicher über diesem Wert etabliert. Derzeit wird für einen Dollar 0,8334 verlangt, am Vorabend waren es noch 0,8312. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9359 ziemlich stabil.

Die Commerzbank verweist in einer Einschätzung auf die Probleme in Frankreich. So hätten die vergangenen Tage mit den steigenden Sorgen um Frankreichs Staatsverschuldung gezeigt, wie schnell die Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Regierungen auf dem Euro lasten könnten. Auch wenn sich die Lage mit dem Plan der Präsidentschaftskandidatin Le Pen zur Eindämmung des Haushaltsdefizits etwas entspannt habe, habe der Euro zuletzt an Glanz verloren und dürfte diesen nicht so rasch wiedererlangen.

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