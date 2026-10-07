Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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07.10.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3'388,00 CHF ab.
Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3'388,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'765 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'382,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'405,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'529 Stück gehandelt.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 6,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,74 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 118,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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