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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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05.10.2026 10:54:48

Givaudan Overweight

Givaudan
3397.50 CHF 1.19%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis./rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3’850.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3’394.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.44%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3’397.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.32%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
01.10.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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