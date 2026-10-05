Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis./rob/ajx/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3’850.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’394.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.44%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3’397.50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.32%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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