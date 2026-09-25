Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Der Leiter des Bereichs edle Düfte, Xavier Renard, sei Sorgen vor schwächerem Wachstum entgegengetreten, schrieb Pannuti. Das Duftstoffgeschäft sei nie stärker gewesen./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’440.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’431.97 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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