Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’808 0.1%  SPI 19’555 0.0%  Dow 51’216 -0.6%  DAX 25’104 -1.4%  Euro 0.9328 -0.4%  EStoxx50 6’180 -1.5%  Gold 4’111 -1.3%  Bitcoin 69’390 -2.6%  Dollar 0.8328 0.1%  Öl 100.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Roche-Aktie im Fokus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten
Fed-Protokoll: Mehrheit sieht weitere Zinserhöhung in diesem Jahr
Airbus erhält Festauftrag für A350 und A321neo - Aktie im Blick
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
Suche...
Plus500 Depot
Aktuelle Rohstoffpreise 07.10.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.108,97 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,33 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.164,35 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,10 Prozent auf 59,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 61,71 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -4,02 Prozent auf 1.637,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.705,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.175,50 US-Dollar am Vortag auf 1.124,50 US-Dollar nach unten (--4,34 Prozent).

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,34 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 100,24 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 100,58 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,17 Prozent auf 88,39 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 89,44 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:23 Uhr gibt der Baumwolle um -1,52 Prozent auf 0,76 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,70 Prozent auf 4,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,31 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -3,86 Prozent niedriger bei 2,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,04 US-Dollar.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,21 US-Dollar am Vortag auf 2,22 US-Dollar nach oben (+0,19Prozent).

Zudem fällt der Maispreis. Um -1,18 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 5,02 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 5,08 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,50 US-Dollar am Vortag auf 1,47 US-Dollar nach unten (--2,50 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,56 Prozent auf 12,96 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 13,03 US-Dollar.

Nach 353,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochabend um 3,54 Prozent auf 365,90 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar).

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochabend um 0,05 Prozent auf 0,21 US-Dollar gestiegen.

Nach 3,11 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochabend um 3,02 Prozent auf 3,21 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -1,12 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,78 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 15,05 US-Dollar am Vortag auf 15,09 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 122,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (120,73 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Reispreis um 2,78 Prozent auf 16,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 16,35 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,86 Prozent auf 520,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 525,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit einem Kursgewinn. Um 20:06 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF 4,38 Prozent stärker bei 78,60 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 75,30 Euro.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten - Kasseler Lokomotivwerk übernommen
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
Verluste an den US-Börsen -- SMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich in Rot

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.