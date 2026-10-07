Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

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Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.108,97 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,33 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.164,35 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,10 Prozent auf 59,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 61,71 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -4,02 Prozent auf 1.637,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.705,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.175,50 US-Dollar am Vortag auf 1.124,50 US-Dollar nach unten (--4,34 Prozent).

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,34 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 100,24 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 100,58 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,17 Prozent auf 88,39 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 89,44 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:23 Uhr gibt der Baumwolle um -1,52 Prozent auf 0,76 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,70 Prozent auf 4,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,31 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -3,86 Prozent niedriger bei 2,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,04 US-Dollar.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,21 US-Dollar am Vortag auf 2,22 US-Dollar nach oben (+0,19Prozent).

Zudem fällt der Maispreis. Um -1,18 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 5,02 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 5,08 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,50 US-Dollar am Vortag auf 1,47 US-Dollar nach unten (--2,50 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,56 Prozent auf 12,96 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 13,03 US-Dollar.

Nach 353,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochabend um 3,54 Prozent auf 365,90 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar).

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochabend um 0,05 Prozent auf 0,21 US-Dollar gestiegen.

Nach 3,11 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochabend um 3,02 Prozent auf 3,21 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -1,12 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,78 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 15,05 US-Dollar am Vortag auf 15,09 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 122,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (120,73 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Reispreis um 2,78 Prozent auf 16,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 16,35 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,86 Prozent auf 520,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 525,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit einem Kursgewinn. Um 20:06 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF 4,38 Prozent stärker bei 78,60 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 75,30 Euro.

Redaktion finanzen.ch