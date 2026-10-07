Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Givaudan-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3'399,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'768 Punkten tendiert. Bei 3'429,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 3'374,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'405,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 5'673 Stück.

Bei 3'592,00 CHF markierte der Titel am 23.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,68 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 24,51 Prozent sinken.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,74 CHF je Givaudan-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 118,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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