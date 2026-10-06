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Index-Performance im Fokus 06.10.2026 12:26:11

Börse Zürich in Grün: SMI mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: SMI mit Gewinnen

Der SMI performt am Dienstag positiv.

Am Dienstag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1.10 Prozent auf 13’854.11 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.565 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.572 Prozent fester bei 13’781.93 Punkten, nach 13’703.53 Punkten am Vortag.

Bei 13’779.66 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13’903.62 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 14’395.94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der SMI bei 14’302.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’551.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.58 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2.78 Prozent auf 590.80 CHF), Sika (+ 2.51 Prozent auf 179.40 CHF), Sandoz (+ 1.77 Prozent auf 71.24 CHF), Givaudan (+ 1.72 Prozent auf 3’439.00 CHF) und Amrize (+ 1.53 Prozent auf 31.13 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-0.18 Prozent auf 141.15 CHF), Logitech (+ 0.00 Prozent auf 84.50 CHF), Richemont (+ 0.37 Prozent auf 175.30 CHF), Swiss Life (+ 0.47 Prozent auf 902.60 CHF) und Partners Group (+ 0.56 Prozent auf 608.60 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 717’049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 296.952 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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