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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Papier unter der Lupe 05.10.2026 14:34:48

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti hat sich intensiv mit dem Givaudan-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Givaudan
3397.50 CHF 1.19%
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Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick ihren positiven Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers Ausdruck. Die fundamentale Einstufung lautet weiter "Overweight". Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, betonte die Expertin. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Givaudan-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 14:17 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.1 Prozent auf 3’398.00 CHF zu. Zuletzt wechselten 3’633 Givaudan-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 11.0 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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01.10.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

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