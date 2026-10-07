Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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07.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittwochvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Givaudan. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 3'409,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 3'409,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'774 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3'412,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'405,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 205 Givaudan-Aktien.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 5,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit Abgaben von 24,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,74 CHF je Aktie ausschütten.
Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 118,47 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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