Börse Zürich: So entwickelt sich der SMI am Dienstagnachmittag

Um 15:40 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0.62 Prozent auf 13’787.82 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.565 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.572 Prozent auf 13’781.93 Punkte an der Kurstafel, nach 13’703.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 13’903.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’779.66 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’395.94 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 14’302.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12’551.36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.08 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 2.23 Prozent auf 587.60 CHF), Amrize (+ 1.66 Prozent auf 31.17 CHF), UBS (+ 1.50 Prozent auf 40.63 CHF), Givaudan (+ 0.89 Prozent auf 3’411.00 CHF) und Roche (+ 0.86 Prozent auf 351.90 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-0.43 Prozent auf 173.90 CHF), Galderma (-0.15 Prozent auf 161.20 CHF), Alcon (+ 0.04 Prozent auf 53.10 CHF), Swiss Life (+ 0.07 Prozent auf 899.00 CHF) und Sika (+ 0.14 Prozent auf 175.25 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’283’933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296.952 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7.44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch