Analyse: Overweight-Bewertung für Givaudan-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Overweight" belassen. Die Schweizer hätten "die Zutaten für Outperformance", schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Resümee einer Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden. Dort habe das Management die Entwicklung der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen beleuchtet. Für das dritte Quartal kalkuliert Pannuti konzernweit mit einem organischen Umsatzwachstum von 6,7 Prozent, gestützt durch eine noch stärkere Steigerung im zweiten Kernsehment Fragrance & Beauty.

Aktieninformation im Fokus: Die Givaudan-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:26 Uhr um 0.5 Prozent auf 3’393.00 CHF ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 9.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’434 Givaudan-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 10.8 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2026 werden von Experten am 22.01.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:06 / BST



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