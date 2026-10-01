Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Nachmittag Verluste

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 3'368,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'667 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 3'365,00 CHF. Bei 3'377,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 3'565 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 6,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,74 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,30 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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