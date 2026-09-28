Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SIX-Handel im Blick
|
28.09.2026 15:58:13
SLI aktuell: SLI mit Zuschlägen
Der SLI gewinnt am Nachmittag an Fahrt.
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.35 Prozent höher bei 2’253.36 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.530 Prozent auf 2’257.34 Punkte an der Kurstafel, nach 2’245.45 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2’263.78 Punkte, das Tagestief hingegen 2’248.80 Zähler.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SLI bei 2’312.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der SLI 2’268.71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 1’956.41 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.76 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 3.32 Prozent auf 249.00 CHF), Lonza (+ 1.90 Prozent auf 580.00 CHF), Novartis (+ 1.62 Prozent auf 121.74 CHF), VAT (+ 1.50 Prozent auf 664.60 CHF) und Sika (+ 1.15 Prozent auf 185.20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swisscom (-1.75 Prozent auf 645.50 CHF), Roche (-1.53 Prozent auf 354.80 CHF), Helvetia Baloise (-1.50 Prozent auf 210.60 CHF), Logitech (-1.05 Prozent auf 83.12 CHF) und Givaudan (-1.02 Prozent auf 3’412.00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’538’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303.377 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
15:58
|SLI aktuell: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SIX-Handel SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’250.00
|0.20%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.