SLI aktuell: SLI mit Zuschlägen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.35 Prozent höher bei 2’253.36 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.530 Prozent auf 2’257.34 Punkte an der Kurstafel, nach 2’245.45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2’263.78 Punkte, das Tagestief hingegen 2’248.80 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SLI bei 2’312.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der SLI 2’268.71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 1’956.41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.76 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 3.32 Prozent auf 249.00 CHF), Lonza (+ 1.90 Prozent auf 580.00 CHF), Novartis (+ 1.62 Prozent auf 121.74 CHF), VAT (+ 1.50 Prozent auf 664.60 CHF) und Sika (+ 1.15 Prozent auf 185.20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swisscom (-1.75 Prozent auf 645.50 CHF), Roche (-1.53 Prozent auf 354.80 CHF), Helvetia Baloise (-1.50 Prozent auf 210.60 CHF), Logitech (-1.05 Prozent auf 83.12 CHF) und Givaudan (-1.02 Prozent auf 3’412.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’538’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303.377 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch