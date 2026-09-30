Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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30.09.2026 09:28:56
SIX-Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI
Der SMI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.
Am Mittwoch notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.70 Prozent fester bei 14’009.64 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1.572 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.439 Prozent höher bei 13’973.25 Punkten, nach 13’912.19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’014.47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’973.25 Zählern.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0.179 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’399.77 Punkten. Der SMI stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 14’193.92 Punkten. Der SMI wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 12’109.42 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.75 Prozent zu Buche. Bei 14’669.51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 2.37 Prozent auf 69.88 CHF), Amrize (+ 1.34 Prozent auf 31.65 CHF), Geberit (+ 1.31 Prozent auf 558.00 CHF), Galderma (+ 1.24 Prozent auf 167.90 CHF) und Sandoz (+ 1.22 Prozent auf 72.88 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0.45 Prozent auf 80.42 CHF), Nestlé (+ 0.29 Prozent auf 76.48 CHF), Zurich Insurance (+ 0.42 Prozent auf 575.80 CHF), Givaudan (+ 0.55 Prozent auf 3’459.00 CHF) und Logitech (+ 0.69 Prozent auf 84.40 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 134’553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 298.935 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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