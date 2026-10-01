Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 3'382,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'374,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 3'377,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 276 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Gewinne von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 24,13 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,74 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 119,30 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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