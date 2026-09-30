Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Im abgelaufenen Monat
|
30.09.2026 18:00:38
September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Givaudan-Aktie angepasst
Wie Experten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im September 2026 haben 6 Experten die Givaudan-Aktie analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Givaudan mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 3.435,00 CHF beziffert, während der aktuelle Givaudan-Kurs an der Börse SWX bei 3.410,00 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|25.09.2026
|Deutsche Bank AG
|3.700,00 CHF
|8,50
|22.09.2026
|Barclays Capital
|3.450,00 CHF
|1,17
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3.700,00 CHF
|8,50
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|3.030,00 CHF
|-11,14
|18.09.2026
|Deutsche Bank AG
|3.700,00 CHF
|8,50
|03.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|01.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|3.030,00 CHF
|-11,14
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag seitwärts (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SIX-Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Handel in Zürich: SMI fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SLI aktuell: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Givaudan am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.