September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Givaudan-Aktie angepasst

Im September 2026 haben 6 Experten die Givaudan-Aktie analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Givaudan mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 3.435,00 CHF beziffert, während der aktuelle Givaudan-Kurs an der Börse SWX bei 3.410,00 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 25.09.2026 Deutsche Bank AG 3.700,00 CHF 8,50 22.09.2026 Barclays Capital 3.450,00 CHF 1,17 22.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 3.700,00 CHF 8,50 22.09.2026 Jefferies & Company Inc. 3.030,00 CHF -11,14 18.09.2026 Deutsche Bank AG 3.700,00 CHF 8,50 03.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 01.09.2026 Jefferies & Company Inc. 3.030,00 CHF -11,14 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch