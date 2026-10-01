Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 3'375,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'367,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 3'377,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'687 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 23,97 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,74 CHF.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 119,30 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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