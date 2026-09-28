SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursverlauf
|
28.09.2026 17:58:17
Handel in Zürich: SMI fällt schlussendlich
So performte der SMI am ersten Tag der Woche schlussendlich.
Am Montag schloss der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 13’942.91 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.577 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.638 Prozent höher bei 14’034.74 Punkten in den Handel, nach 13’945.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 14’083.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’937.42 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 14’399.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 14’172.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 11’929.80 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5.25 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2.64 Prozent auf 584.20 CHF), Sika (+ 1.37 Prozent auf 185.60 CHF), Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF), Sandoz (+ 1.07 Prozent auf 71.92 CHF) und Swiss Re (+ 0.88 Prozent auf 142.90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-1.36 Prozent auf 355.40 CHF), Logitech (-1.36 Prozent auf 82.86 CHF), Givaudan (-0.84 Prozent auf 3’418.00 CHF), UBS (-0.71 Prozent auf 40.51 CHF) und Galderma (-0.61 Prozent auf 162.00 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4’160’166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303.377 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13’942.91
|-0.02%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.