Handel in Zürich: SMI fällt schlussendlich

Am Montag schloss der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 13’942.91 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.577 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.638 Prozent höher bei 14’034.74 Punkten in den Handel, nach 13’945.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 14’083.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’937.42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 14’399.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 14’172.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 11’929.80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5.25 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2.64 Prozent auf 584.20 CHF), Sika (+ 1.37 Prozent auf 185.60 CHF), Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF), Sandoz (+ 1.07 Prozent auf 71.92 CHF) und Swiss Re (+ 0.88 Prozent auf 142.90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-1.36 Prozent auf 355.40 CHF), Logitech (-1.36 Prozent auf 82.86 CHF), Givaudan (-0.84 Prozent auf 3’418.00 CHF), UBS (-0.71 Prozent auf 40.51 CHF) und Galderma (-0.61 Prozent auf 162.00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4’160’166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303.377 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch