SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachrichtenlage sei im bisherigen Jahresverlauf unbeständiger gewesen als erwünscht, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei jedoch optimistisch, dass das dritte Quartal des Softwarekonzerns 2026 weniger ereignisreich verlaufen sei. Der Experte rechnet mit einem robusten Auftragseingang./rob/edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
182.54 €
|
Abst. Kursziel*:
20.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
183.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.73%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
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17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
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17:58
|XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
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16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
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15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
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12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden (finanzen.ch)
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|20:34
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|20:34
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|176.00
|2.70%
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