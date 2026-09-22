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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Personalie 22.09.2026 21:40:07

Zurich-Aktie: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.

Zurich-Aktie: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.

Beim Versicherer Zurich hat der Verwaltungsrat die Ernennung von Alex Wells zum neuen CEO von Zurich U.S. und Mitglied der Konzernleitung bestätigt.

Zurich Insurance
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Die Ernennung erfolge per sofort, erklärte eine Sprecherin am Dienstagabend.

Wells tritt damit die Nachfolge von Sierra Signorelli an, die den Konzern verlassen hat, wie Zurich bereits vergangene Woche mitgeteilt hatte. Wells hatte in den letzten Jahren im US-Geschäft der Zurich unter anderem das Kundensegment Middle Market mit mittelgrossen Unternehmenskunden geleitet.

tp/

Zürich (awp)

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3825 19.03.2027 154751114
Long 12.4337 20.12.2030 159690406
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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 393.7333 18.12.2026 154259185
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4289 11.11 154811679
Long 12.4337 5.45 156945260
Long 31.9243 0.39 160910666
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2497 13.10 151635306
Short 11.1434 6.12 142861036
Short 15.5421 3.61 157925051
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.84 114086076
Long 10 -8.35 142861648
Long 12 -6.66 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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