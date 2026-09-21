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22.09.2026 20:36:22

BASF Outperform

BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Handelsgeschäft des Chemiekonzerns scheine solide zu laufen, mit einer positiven Preis- und Volumenentwicklung, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal etwas nach oben./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
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20:36 BASF Outperform Bernstein Research
11.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 BASF Neutral UBS AG
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