BASF 47.98 CHF -2.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Handelsgeschäft des Chemiekonzerns scheine solide zu laufen, mit einer positiven Preis- und Volumenentwicklung, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das dritte Quartal etwas nach oben./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.