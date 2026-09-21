GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gea mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagenbauer zeichne sich unter anderem durch relativ hohe Serviceerlöse, eine soliden Visibilität des Auftragsbestands und der Aussicht auf weitere Margensteigerungen aus, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Allerdings könne es in den kommenden zwölf Monaten an Kurstreibern mangeln./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC ;
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
67.25 €
|
Abst. Kursziel*:
2.60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.22%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|20:55
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|20:55
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|61.95
|0.98%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:04
|
Bernstein Research
KRONES Market-Perform
|20:55
|
Bernstein Research
GEA Market-Perform
|20:39
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|20:36
|
Bernstein Research
BASF Outperform
|20:34
|
Jefferies & Company Inc.
SAP Buy
|15:35
|
RBC Capital Markets
Zurich Insurance Outperform
|14:08
|
Bernstein Research
Rolls-Royce Market-Perform