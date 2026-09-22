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22.09.2026 21:04:06

KRONES Market-Perform

KRONES
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Krones mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 111 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Umsatz- und Auftragsausblick des Abfüllanlagen-Herstellers auf 2027 dürfte verhalten ausfallen, wie die Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllunternehmen zeigten, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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