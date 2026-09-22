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22.09.2026 21:04:06
KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Krones mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 111 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Umsatz- und Auftragsausblick des Abfüllanlagen-Herstellers auf 2027 dürfte verhalten ausfallen, wie die Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllunternehmen zeigten, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
111.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
112.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
112.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.25%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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