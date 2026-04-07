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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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07.04.2026 10:11:34

Givaudan Hold

Givaudan
2759.98 CHF 2.15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller dürfte schleppend ins neue Jahr gestartet sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in dem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen der Schweizer./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’000.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2’757.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2’759.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.70%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
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10:11 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Givaudan Neutral UBS AG
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