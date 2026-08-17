Montagshandel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge

Der SLI fällt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.46 Prozent auf 2’307.62 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.271 Prozent auf 2’312.02 Punkte an der Kurstafel, nach 2’318.31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’304.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2’319.74 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’298.35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2’101.76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’000.59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 3.15 Prozent auf 75.30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.23 Prozent auf 213.90 CHF), Swiss Re (+ 0.86 Prozent auf 140.65 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.74 Prozent auf 216.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.56 Prozent auf 83.24 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-3.27 Prozent auf 186.15 CHF), Nestlé (-2.78 Prozent auf 78.76 CHF), Alcon (-2.54 Prozent auf 59.14 CHF), Geberit (-2.21 Prozent auf 531.00 CHF) und Givaudan (-2.20 Prozent auf 3’199.00 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 936’071 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300.557 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch