Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’301 -0.6%  SPI 20’191 -0.6%  Dow 53’561 -0.3%  DAX 26’410 -0.1%  Euro 0.9379 -0.1%  EStoxx50 6’544 0.1%  Gold 4’410 0.8%  Bitcoin 51’412 0.7%  Dollar 0.8088 -0.5%  Öl 89.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie im Blick: Erstmals Milliardenbeteiligung von Norwegens Staatsfonds
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Apple-Aktie etwas leichter: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
Tesla-Aktie: Morgan Stanley knüpft Vertrauen an Robotaxi-Wette
Suche...
Plus500 Depot
Weltgrösster Staatsfonds 17.08.2026 16:00:00

SpaceX-Aktie im Blick: Erstmals Milliardenbeteiligung von Norwegens Staatsfonds

SpaceX-Aktie im Blick: Erstmals Milliardenbeteiligung von Norwegens Staatsfonds

Der weltgrösste Staatsfonds weist erstmals eine SpaceX-Position aus, während zeitgleich Elon Musks Stimmrechtsanteil bei der SEC dokumentiert wird.

  • Norwegens Ölfonds taucht mit einer neuen Position im Beteiligungsverzeichnis auf
  • Aktualisiertes SEC-Filing dokumentiert Musks Einfluss auf SpaceX genauer
  • SpaceX-Geschäftsentwicklung im Blick

Norwegens Staatsfonds Government Pension Fund Global hat in seinem aktualisierten Beteiligungsverzeichnis erstmals eine Position an SpaceX offengelegt. Der vom weltgrössten Staatsfonds verwaltete Anteil war zum 30. Juni 2026 rund 1,22 Milliarden US-Dollar wert. Die Offenlegung fällt in eine Phase, in der SpaceX nach dem Börsengang im Sommer 2026 verstärkt im Fokus institutioneller Investoren steht.

Staatsfonds meldet SpaceX-Position

Der von Norges Bank Investment Management (NBIM) verwaltete Fonds hält laut einer SEC-Meldung rund 7,3 Millionen Class-A-Aktien von SpaceX, was einem Anteil von 0,05 Prozent entspricht. Die Position wurde am 12. August zusammen mit dem regulären Halbjahresbericht und der zweimal jährlich aktualisierten Beteiligungsliste des Fonds veröffentlicht, die laut Fondsangabe erstmals eine SpaceX-Position auswies. NBIM verwaltet den norwegischen Ölfonds im Auftrag des Finanzministeriums und investiert das Vermögen ausschliesslich ausserhalb Norwegens, um Öl- und Gaseinnahmen langfristig für den Staat zu sichern.

Der Fonds erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine Rendite von 9,4 Prozent, was einer Rekord-Kronenrendite von 1'753 Milliarden Kronen für ein Halbjahr entspricht. Damit lag die Rendite 0,22 Prozentpunkte über der Rendite des Referenzindex. Der Fondswert stieg im Halbjahresverlauf um 1'416 Milliarden Kronen auf 22'683 Milliarden Kronen. Aktienanlagen machten zum Stichtag 72,1 Prozent des Portfolios aus, Anleihen 25,8 Prozent. Nicht börsennotierte Immobilien und Infrastrukturanlagen entfielen auf die restlichen Anteile.

Musks Stimmrechtsanteil an SpaceX-Aktie dokumentiert

Nur einen Tag nach der Veröffentlichung des NBIM-Halbjahresberichts reichte Elon Musk am 13. August eine Schedule-13G-Meldung bei der SEC ein, die eine wirtschaftliche Beteiligung von 48,4 Prozent an SpaceX auf Class-A-Basis umgerechnet ausweist, entsprechend 6'418'547'515 Aktien zum Stichtag 30. Juni 2026. Die Beteiligung setzt sich aus Class-A- und Class-B-Aktien in Trusts, noch vestenden Class-B-Aktien sowie Class-B-Optionen zusammen. Musk verfügt laut dem Filing über das alleinige Stimm- und Verfügungsrecht über sämtliche dieser Aktien und hält seit dem Börsengang mehr als 82 Prozent der Stimmrechte an SpaceX.

Das 2002 gegründete Unternehmen SpaceX hatte seinen Börsengang an der NASDAQ am 12. Juni unter dem Ticker SPCX vollzogen, mit der Ausgabe von 638'888'888 Aktien und einem Nettoerlös von rund 85,7 Milliarden US-Dollar. Wenige Wochen später, am 26. Juni 2026, begab das Unternehmen zudem eine erstmalige Anleihe im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar in fünf Tranchen mit Laufzeiten bis 2056.

Geschäftsentwicklung im Blick

SpaceX bündelt sein Geschäft in den Segmenten Space, Connectivity und AI und meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 4,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettoverlust verringerte sich auf 541 Millionen US-Dollar nach 1,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal, während das bereinigte EBITDA um 191 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar zulegte. Zum Quartalsende zählte das Unternehmen 12,0 Millionen Starlink-Abonnenten und absolvierte 78 Starts im ersten Halbjahr 2026. Zudem wurde eine Vereinbarung zur Übernahme von Cursor für 60 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

Ob die Offenlegung der NBIM-Position weitere institutionelle Investoren zu ähnlichen Meldungen veranlasst, zeigt sich mit der nächsten turnusmässigen Aktualisierung der Beteiligungslisten. Die im Zuge des Börsengangs neu geschaffene Aktionärsstruktur von SpaceX wird in den kommenden Quartalsberichten sichtbar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Wachstumstreiber Starlink: So beflügelt das Satellitengeschäft SpaceX
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
SpaceX-Aktie: SemiAnalysis hält Musks KI-Pläne für realistisch

Bildquelle: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com,Wirestock Creators / Shutterstock.com,Thrive Studios ID / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.19 SXBVXU
Short 15’204.82 13.97 S3CBQU
Short 15’795.81 8.86 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’301.19 17.08.2026 15:43:36
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.97 SHB7NU
Long 12’838.33 8.94 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.