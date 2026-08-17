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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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17.08.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Verlusten

Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Givaudan gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 3'224,00 CHF abwärts.

Givaudan
3227.39 CHF -0.76%
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Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 3'224,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3'221,00 CHF aus. Bei 3'253,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'174 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 11,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 73,83 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Givaudan 72,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 117,70 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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