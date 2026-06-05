Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2900 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie aber bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Schweizer Aromenhersteller. Bei Givaudan und Croda würden die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
3’500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’108.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
2’861.29 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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09:29
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:50
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Buy
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
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|Givaudan Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
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