Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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10.08.2026 17:01:00
Barbie-Hersteller Mattel widmet Whitney Houston neue Puppe - Aktie leichter
14 Jahre nach dem Tod von Pop-Ikone Whitney Houston gibt es die Sängerin nun als Barbie.
Bei der Entwicklung der Puppe habe das Unternehmen unter anderem mit Pat Houston, Whitneys Schwägerin, zusammengearbeitet. "Heute feiern wir weit mehr als die Veröffentlichung einer Puppe - wir feiern das bleibende Vermächtnis einer Ikone", wurde Pat Houston in der Pressemitteilung zitiert. "Möge diese Puppe jedes Kind und jede Sammlerin und jeden Sammler daran erinnern, dass Träume keine Grenzen kennen, Exzellenz bleibende Spuren hinterlässt und wahre Grösse niemals aus der Mode kommt."
Whitney Houston war im Februar 2012 in einem Hotel in Beverly Hills in der Badewanne ertrunken, nachdem sie Kokain und Beruhigungsmittel konsumiert hatte. Die Sängerin, die durch Hits wie "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" oder "One Moment In Time" berühmt war, wurde 48 Jahre alt.
Die Mitteilung über Whitney Houston als Barbie-Puppe dürfte bei Fans zwar für Euphorie sorgen, Anleger zeigen sich jedoch nicht sonderlich begeistert. Im NASDAQ-Handel am Montag verliert das Papier zeitweise 1,12 Prozent auf 14,63 US-Dollar.
/alz/DP/jha
EL SEGUNDO (awp international)
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