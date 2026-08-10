Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag kaum verändert
Die Aktie von Givaudan zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 3'369,00 CHF.
Bei der Givaudan-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 3'369,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. In der Spitze legte die Givaudan-Aktie bis auf 3'371,00 CHF zu. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'348,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'360,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'518 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 74,19 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
16:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
|
08.08.26
|Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie (finanzen.net)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.