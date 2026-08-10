Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag kaum verändert

Bei der Givaudan-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 3'369,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. In der Spitze legte die Givaudan-Aktie bis auf 3'371,00 CHF zu. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'348,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'360,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'518 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 74,19 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,71 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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