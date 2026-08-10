Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’906 -0.2%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’359 0.4%  Bitcoin 51’747 -1.2%  Dollar 0.8101 0.3%  Öl 87.4 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
So viel Verlust hätte eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht
Bitcoin im Blick: Standard Chartered bleibt bei 100'000-Dollar-Prognose
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Suche...
ETF Sparplan

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag kaum verändert

Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag kaum verändert

Die Aktie von Givaudan zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 3'369,00 CHF.

Givaudan
3357.88 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Bei der Givaudan-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 3'369,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. In der Spitze legte die Givaudan-Aktie bis auf 3'371,00 CHF zu. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'348,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'360,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'518 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 74,19 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,71 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verdient

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Givaudan-Aktie mit Halten

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4444 18.12.2026 156452022
Long 12.4074 18.12.2026 150268317
Long 670 21.08.2026 158464248
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4074 19.03.2027 158463443
Short 670 18.12.2026 154260104
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0526 11.92 157436654
Long 11.3559 6.51 159013303
Long 30.4545 0.75 159435474
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5686 12.05 146426908
Short 10.3077 6.73 146536119
Short 14.8889 3.71 158464431
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
29.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
27.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’378.00 0.27% Givaudan AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien

Top-Rankings

Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036404844
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036404845
Wit Olszewski / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Bildquelle: /nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-32-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036404846
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.