Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Plus

Am Freitag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0.23 Prozent höher bei 14’552.30 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.683 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.048 Prozent schwächer bei 14’511.78 Punkten in den Freitagshandel, nach 14’518.75 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14’624.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’542.45 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1.25 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’360.45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’135.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der SMI einen Wert von 11’849.58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9.85 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 1.63 Prozent auf 57.34 CHF), Sika (+ 1.41 Prozent auf 194.00 CHF), Partners Group (+ 1.38 Prozent auf 732.40 CHF), Lonza (+ 0.99 Prozent auf 572.20 CHF) und Swiss Re (+ 0.98 Prozent auf 138.50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Amrize (-8.78 Prozent auf 38.14 CHF), Holcim (-2.42 Prozent auf 70.82 CHF), Swisscom (-2.18 Prozent auf 629.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.68 Prozent auf 81.76 CHF) und Givaudan (-0.50 Prozent auf 3’369.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die Amrize-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 5’906’976 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 310.101 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.33 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch