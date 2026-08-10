Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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10.08.2026 10:02:24
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4’553.00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.022 Givaudan-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Givaudan-Papiere wären am 07.08.2026 74.00 CHF wert, da der Schlussstand 3’369.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.00 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Givaudan belief sich jüngst auf 31.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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