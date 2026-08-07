Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 07.08.2026 17:58:20

Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen

Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen

Der SLI befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Holcim
71.49 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

Der SLI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0.37 Prozent höher bei 2’337.47 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.172 Prozent auf 2’324.92 Punkte an der Kurstafel, nach 2’328.93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’326.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’346.48 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1.81 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Wert von 2’300.78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der SLI bei 2’109.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SLI auf 1’983.09 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.67 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 5.20 Prozent auf 72.78 CHF), Lindt (+ 1.81 Prozent auf 9’585.00 CHF), Galderma (+ 1.74 Prozent auf 181.35 CHF), Alcon (+ 1.63 Prozent auf 57.34 CHF) und Sika (+ 1.41 Prozent auf 194.00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-8.78 Prozent auf 38.14 CHF), Holcim (-2.42 Prozent auf 70.82 CHF), Swisscom (-2.18 Prozent auf 629.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.68 Prozent auf 81.76 CHF) und Givaudan (-0.50 Prozent auf 3’369.00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Amrize-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5’906’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 310.101 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.59 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten