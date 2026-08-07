Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen

Der SLI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0.37 Prozent höher bei 2’337.47 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.172 Prozent auf 2’324.92 Punkte an der Kurstafel, nach 2’328.93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’326.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’346.48 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1.81 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Wert von 2’300.78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der SLI bei 2’109.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SLI auf 1’983.09 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.67 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 5.20 Prozent auf 72.78 CHF), Lindt (+ 1.81 Prozent auf 9’585.00 CHF), Galderma (+ 1.74 Prozent auf 181.35 CHF), Alcon (+ 1.63 Prozent auf 57.34 CHF) und Sika (+ 1.41 Prozent auf 194.00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-8.78 Prozent auf 38.14 CHF), Holcim (-2.42 Prozent auf 70.82 CHF), Swisscom (-2.18 Prozent auf 629.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.68 Prozent auf 81.76 CHF) und Givaudan (-0.50 Prozent auf 3’369.00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Amrize-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5’906’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 310.101 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.59 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch