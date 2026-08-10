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10.08.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Vormittag ab

Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Givaudan gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3'356,00 CHF.

Givaudan
3357.88 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3'356,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'570 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'349,00 CHF. Bei 3'360,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 402 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 6,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 74,19 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 118,71 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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